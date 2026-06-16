Nazione: “La Fiorentina piomba su Ounahi ma con la vetrina mondiale il rischio è l’aumento del prezzo”

Il centrocampista offensivo marocchino è già un volto noto alla Fiorentina

A centrocampo ha preso forza la candidatura di Azzedine Ounahi . Il centrocampista offensivo marocchino è un volto già noto alla Fiorentina, che lo ha affrontato nella scorsa edizione della Conference League quando vestiva la maglia del Panathinaikos. Dopo l'esperienza in Grecia, il giocatore è approdato al Girona, club appena retrocesso dalla Liga. Classica opportunità di mercato, che Paratici ha seguito dal vivo nel corso del debutto Mondiale del Marocco contro il Brasile. Il timore dei dirigenti viola è che proprio la vetrina internazionale possa farne lievitare il prezzo. Lo riporta La Nazione.