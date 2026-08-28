Nazione: "La Fiorentina piomba su Njie, il Torino lo valuta più di 10 milioni. Presto sviluppi"

L'idea della Fiorentina resta quella di inserire almeno due esterni

La Fiorentina non lavora soltanto al sostituto di Moise Kean. Fabio Grosso aspetta dal mercato anche rinforzi sulle corsie offensive: almeno un esterno, meglio ancora due, per completare il reparto.

Nelle ultime ore il club viola ha accelerato sul fronte Alieu Njie, giovane esterno offensivo del Torino seguito da diversi club europei. La Fiorentina ha chiesto informazioni e il classe 2005 potrebbe diventare uno dei profili scelti per aumentare qualità e profondità sulle fasce.

Svedese, talentuoso e considerato dagli addetti ai lavori una sorta di “predestinato”, Njie è valutato dal Torino oltre 10 milioni di euro. Una cifra importante, che conferma la considerazione del club granata per il giocatore. Sviluppi sono attesi a breve, anche perché l’idea della Fiorentina resta quella di inserire almeno due nuove frecce offensive. La seconda potrebbe avere maggiore esperienza rispetto a Njie, che si è affacciato da poco al calcio dei grandi. Lo scrive La Nazione.