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Nazione: "La Fiorentina piomba di nuovo su Acheampong del Chelsea, è un'idea in prestito"

Se Dodò verrà ceduto, la trattativa potrebbe decollare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2026 09:13
Nazione: "La Fiorentina piomba di nuovo su Acheampong del Chelsea, è un'idea in prestito" -
Rassegna Stampa
Acheampong
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Per la corsia destra potrebbe riprendere quota anche il discorso Josh Acheampong con il Chelsea. Profilo già circolato a gennaio, esterno classe 2006 che piace a mezza Europa.

È un'idea (in prestito) se dovesse materializzarsi la cessione di Dodo. Con il Napoli che però prima deve cedere e con il Como che ancora non ha avanzato proposte ufficiali. Lo scrive La Nazione.

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