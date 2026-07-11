Nazione: "La Fiorentina piomba di nuovo su Acheampong del Chelsea, è un'idea in prestito"
Se Dodò verrà ceduto, la trattativa potrebbe decollare
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2026 09:13
Per la corsia destra potrebbe riprendere quota anche il discorso Josh Acheampong con il Chelsea. Profilo già circolato a gennaio, esterno classe 2006 che piace a mezza Europa.
È un'idea (in prestito) se dovesse materializzarsi la cessione di Dodo. Con il Napoli che però prima deve cedere e con il Como che ancora non ha avanzato proposte ufficiali. Lo scrive La Nazione.