Nazione: “La Fiorentina per Fortini vuole 10 milioni e il 50% sulla futura rivendita. Torino fermo a 5 milioni”

Appuntamento a dopo l'amichevole con il Watford di oggi

Si parlerà invece a stretto giro di posta di Niccolò Fortini , che il Torino vorrebbe portare alla corte di Abate. L'appuntamento per parlarne è fissato dopo l'amichevole di questa sera con il Watford, probabilmente già domani. La richiesta della Fiorentina è sempre la stessa: 10 milioni, bonus compresi, e il 50% sulla futura rivendita. Torino fermo per adesso a 5 milioni, vedremo se il club di Cairo vorrà (e in che modo) andare incontro alle richieste di Paratici. Lo scrive La Nazione.