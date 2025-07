Nazione: “La Fiorentina offrirà a Kean rinnovo ad oltre 4 milioni l’anno con cifra della clausola alzata”

Se nei prossimi giorni non dovessero concretizzarsi offerte convincenti, mercoledì si entrerà nel vivo delle trattative per il rinnovo del contratto con la Fiorentina di Moise Kean. Il club è pronto a raddoppiare l’ingaggio dell’attaccante, portandolo da 2,2 a oltre 4 milioni l’anno. Rimane da definire il valore della clausola rescissoria, che probabilmente sarà alzato. In questo scenario, la firma sul nuovo contratto diventerebbe un’ipotesi concreta, chiudendo una fase di incertezza con una prospettiva positiva per Firenze. Lo scrive La Nazione.