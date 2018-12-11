Nazione, la Fiorentina offre al Digione per Loiodice un prestito con diritto di riscatto. La risposta...
Secondo quanto riporta La Nazione, sono stati positivi i primi contatti tra Fiorentina e Digione, club francese di Ligue 1, per il giovane classe 2000 Enzo Loiodice. Il centrocampista è nel mirino del...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2018 10:38
Secondo quanto riporta La Nazione, sono stati positivi i primi contatti tra Fiorentina e Digione, club francese di Ligue 1, per il giovane classe 2000 Enzo Loiodice. Il centrocampista è nel mirino della Fiorentina, l'offerta viola è quella di un prestito e con un diritto di riscatto già deciso. Il Digione vorrebbe fissarlo a non meno di 10 milioni di euro.