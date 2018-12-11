Nazione, la Fiorentina offre al Digione per Loiodice un prestito con diritto di riscatto. La risposta...

Secondo quanto riporta La Nazione, sono stati positivi i primi contatti tra Fiorentina e Digione, club francese di Ligue 1, per il giovane classe 2000 Enzo Loiodice. Il centrocampista è nel mirino del...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2018 10:38

Enzo Loiodice of Dijon during a photo session for Onze Mondial on September 17, 2018 in Dijon, France. (Photo by Aude Alcover/Icon Sport via Getty Images)

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