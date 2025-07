Nazione: “La Fiorentina ha accelerato per Siwe, operazione intorno ai 5 milioni”

Nonostante l’arrivo di Edin Dzeko il lavoro di Pradè e Goretti nel reparto offensivo non è finito. La sensazione che la Fiorentina volesse prendere un altro attaccante era netta da tempo. Non una seconda punta come si era ipotizzato in principio, ma un altro giocatore che possa agire da attaccante centrale. E in questo senso c’è da aggiungere un candidato alla lista. Si tratta di Jacques Siwe, punta classe 2001 del Guingamp, reduce da un buon campionato in Ligue 2. La scorsa stagione racconta di 13 gol e 2 assist tra campionato e Coppa di Francia.

Profilo emergente, sul quale però ci sono già gli occhi di diversi club. In Italia è seguito dal Bologna e dal Torino. In Francia ci sta pensando il Lille e si è informato pure l’Espanyol. Ma nelle scorse ore Daniele Pradè ha deciso di accelerare per provare a portare Siwe a Firenze. Operazione intorno ai 5 milioni di euro per quello che, nelle idee della Fiorentina, dovrebbe partire nelle gerarchie alle spalle di Kean e Dzeko. Lo scrive La Nazione.