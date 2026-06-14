Nazione: "La Fiorentina farà un nuovo tentativo per Dragusin. Sondato anche Okoli"

A gennaio la Fiorentina aveva provato a convincerlo per un prestito

Nelle ultime ore è tornato a circolare il nome di Radu Dragusin, centrale del Tottenham che la Fiorentina ha provato a convincere per un prestito lo scorso inverno. L'ex Genoa ha bisogno di giocare per ritrovare ritmo dopo il grave infortunio al crociato. Vedremo se Paratici deciderà di affondare il colpo, fermo restando che nel ruolo è stata sondata anche la disponibilità del Leicester a trattare la cessione di Okoli. Lo scrive La Nazione.