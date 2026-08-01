Nazione: "La Fiorentina è molto attiva in uscita: ufficiali sia Moreno che Sohm al Venezia"
Incassi bassi, ma intanto i viola si liberano di due esuberi e alleggerisce la rosa che giocherà la stagione 2026/2027
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2026 11:11
Intanto Matias Moreno è diventato ufficialmente un giocatore del Venezia (500.000 euro di prestito oneroso, 5,5 milioni alla prima presenza del 2027 e il 50% sulla futura rivendita).
A breve sarà ufficializzato anche il trasferimento di Sohm. Per lui formula diversa: prestito secco con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.
Lo scrive stamattina in edicola La Nazione