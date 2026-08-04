Nazione: “Kean resta alla Fiorentina: nessuna offerta concreta e feeling con il gruppo cresciuto”

Per portarlo via da Firenze serve la classica offerta irrinunciabile

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Moise resta . E sarà il centravanti della Fiorentina nella prossima stagione. Nessun dubbio dopo una giornata nella quale la Fiorentina ha preso la sua decisione definitiva una volta atteso e valutato che non ci sarebbero state le condizioni per un addio. Da una parte le buone sensazioni lasciate da Kean nella mezzora disputata contro il Real Madrid e un feeling con il gruppo che è cresciuto nel corso dell'estate. Dall'altra le offerte che non sono mai arrivate. O quantomeno non sono state in grado di soddisfare le aspettative. Il Como ci sta pensando - e forse continua a farlo - ma l'avvertimento da Firenze è stato perentorio. Messaggio ai naviganti? Lo scopriremo più avanti.

Di certo - a questo punto è una certezza - per portarlo via da Firenze servirebbe la classica offerta alla quale non si può dire no. Difficile arrivi anche se nel variegato mondo del calciomercato può succedere tutto e il contrario di tutto da un momento all'altro. Si riparte da qui, con la sensazione che alla fine la coppia dei centravanti della prossima stagione sia già in casa. Detto di Kean (per la verità anche lui non ha mai spinto per la cessione), Piccoli continua la sua opera di convincimento (già a buon punto) nei confronti di Grosso. L'estate sta cominciando a emettere i propri verdetti. E quello relativo a Kean per certi versi è clamoroso. Lo scrive La Nazione.