Nazione: “Kean ha messo nel mirino il Real Madrid: l’obiettivo è averlo nelle migliori condizioni”

La sfida con il Watford ha chiuso il capitolo britannico dal punto di vista delle partite

Archiviata anche la seconda e ultima amichevole della tournée inglese, per la Fiorentina è già tempo di guardare avanti. La sfida con il Watford ha chiuso il capitolo britannico dal punto di vista delle partite, ma non quello del lavoro: la squadra di Fabio Grosso resterà infatti ancora due giorni a Teddington per completare la preparazione prima del prestigioso test di sabato contro il Real Madrid (ore 18, diretta tv su Dazn).

Il programma prevede già da questa mattina la classica seduta di scarico, nella quale dovrebbe rivedersi anche Moise Kean: il centravanti, rimasto a riposo martedì e mercoledì nell'ambito di un percorso individuale studiato per consentirgli di ritrovare gradualmente la miglior condizione atletica, è infatti atteso nuovamente insieme ai compagni. L'obiettivo dello staff è chiaro: avere il numero 20 nelle migliori condizioni possibili per affrontare le Merengues, ultimo banco di prova di livello internazionale prima del rientro definitivo in Italia. Lo scrive La Nazione.