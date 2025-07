Nazione: “Kean ha già ufficiosamente fatto sapere di non essere interessato all’Arabia”

Chiaro che la posizione di Moise Kean resti al centro dell’universo viola. Poco o niente è cambiato rispetto agli ultimi aggiornamenti, se non un ventilato interesse del Galatasaray nel caso in cui non riuscisse a mettere le mani a titolo definitivo su Osimhen.

Turchi assolutamente in grado di pagare i 52 milioni della clausola, resta da capire – eventualmente – se la Super Lig turca possa essere meta gradita all’attaccante, che ha già fatto sapere (ufficiosamente) di essere poco o per nulla interessato a trasferirsi in Arabia. Vedremo. Lo riporta La Nazione.