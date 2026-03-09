Nazione: “Kean farà di tutto per esserci contro la Cremonese. Ieri aveva ancora dolore alla tibia”

E adesso tutte le attenzioni sono concentrate su Kean. E su quando la punta, inquadrata ieri in tribuna sconsolata a fianco di Solomon, potrà intanto riprendere ad allenarsi a pieno regime con la squadra. Difficile fare una previsione, visto che anche ieri mattina il numero 20 ha provato a rendersi disponibile salvo dover fare i conti col dolore alla tibia. In seno alla Fiorentina, peraltro, c’è anche chi non è molto ottimista sul fatto che Moise possa recuperare per Cremona ma la sensazione in ogni caso è che il centravanti farà di tutto per essere in campo. Scontata la sua assenza nella gara di giovedì in Conference contro il Rakow, adesso la priorità dello staff medico è quella di rimettere in condizioni Kean per lunedì prossimo, nella speranza che torni subito ad essere decisivo come nel filotto di risultati utili di fila ottenuto a febbraio. Lo riporta La Nazione.