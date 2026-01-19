19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:59

Nazione: “Kean da valutare ma domani dovrebbe provare a tornare in gruppo. In dubbio Dzeko”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

19 Gennaio · 09:03

Aggiornamento: 19 Gennaio 2026 · 09:46

Dopo il successo ottenuto a Bologna la Fiorentina questa mattina tornerà a lavorare per la classica seduta di scarico post-gara (domani invece 24 ore di riposo). All’orizzonte c’è lo scontro diretto con il Cagliari di sabato al Franchi (ore 18) e Paolo Vanoli – dopo gli 11 punti conquistati nelle ultime 6 gare – non vuole cali di concentrazione. Per le sedute di questa settimana ci saranno da valutare non più due ma tre giocatori: Dzeko (alle prese con un problema al piede ma resta in ogni caso vicino all’addio), Kean (che sta seguendo un percorso differenziato per i noti fastidi alla caviglia ma già domani dovrebbe provare a riaggregarsi al gruppo) e Parisi, uscito anzitempo a Bologna per un problema fisico: la società ha fatto sapere che ha avuto un risentimento ai flessori della coscia sinistra e dunque le sue condizioni dovranno essere rivalutate. Lo scrive La Nazione.

