Nazione: “Kean-Como? Per ora nessuna trattativa avviata. Pellegrino ipotesi costosa per la Fiorentina”
La Fiorentina monitora eventuali sostituti
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2026 08:55
Su Kean si continua a registrare qualche confronto con il Como, mentre restano sullo sfondo situazioni estere emerse negli ultimi giorni (Fenerbahce, Lipsia...). Per adesso nessuna trattativa avviata, ma la Fiorentina resta segnalata su diversi centravanti qualora dovesse accendersi il mercato intorno al suo centravanti. Pellegrino è un'ipotesi costosa (tra prestito e obbligo di riscatto servono 30 milioni), Gimenez un po' meno. Circola la tentazione Zirkzee (il più adatto per il gioco di Grosso), che può rappresentare un'idea per lo stesso Como. Tutti profili sui quali bisogna però attendere i prossimi giorni. Lo scrive La Nazione.