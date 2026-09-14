Nazione: "Joao Mario e Valdepenas in difesa. A centrocampo scalpita Oulai, in avanti minuti per Gonçalves"

La probabile formazione di Vanoli terrà conto di chi ha fatto bene a Venezia ma servirà anche per testare giocatori indietro di condizione o che comunque hanno trovato poco spazio.

Sono iniziate ieri pomeriggio al Viola Park le prime vere prove anti-Pisa in vista del derby di Coppa Italia in programma domani (ore 21) allo stadio Franchi. La missione di Paolo Vanoli, ovviamente, è quella di superare il turno e approdare agli ottavi di finale, ma è chiaro che un aspetto che il tecnico vorrà valutare con attenzione è anche la resa in campo di chi fino ad oggi ha avuto modo di giocare poco (o niente) con il nuovo corso tecnico.

Facile ipotizzare, dunque, che per domani sera l’undici di partenza contro il Pisa possa essere un giusto mix tra chi ha espugnato Venezia e chi è rimasto 90’ in panchina. Il riferimento, in tal senso, va a Joao Mario e Valdepenas in difesa, Oulai e Brescianini a centrocampo oltre a Gonçalves e Gnonto in attacco.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione



