Gli ex di giornata Nazione: "Joao Mario e Fagioli i due ex di giornata. C'è la voglia di lasciare il segno proprio contro i bianconeri"

Dalla breve esperienza in bianconero di João Mário al percorso di Fagioli tra giovanili e Under 23: due ex juventini con motivazioni diverse

Per Joao Mario e Nicolò Fagioli non sarà una partita come le altre. Due storie diverse, un passato comune alla Juventus e la voglia di lasciare il segno proprio contro i bianconeri. Il portoghese è arrivato a Firenze in estate, dopo un’esperienza a Torino durata poco. Un avvio incoraggiante, poi le difficoltà e il ritorno di Vanoli che sembrava averlo relegato ai margini.

Joao Mario non ha mai smesso di lavorare, riconquistando terreno grazie alla serietà mostrata durante gli allenamenti. Ha sfruttato anche l’assenza di un vero padrone della corsia sinistra, ritrovando una maglia da titolare nelle ultime due partite. E stasera avrà un motivo in più per confermarsi.

Fagioli, invece, con la Juventus ha un legame più profondo. È cresciuto in bianconero, ha vissuto momenti importanti e altri complicati, prima di cercare a Firenze una nuova dimensione. La qualità non è mai stata in discussione, semmai la continuità.

Anche in questa stagione il suo rendimento ha conosciuto alti e bassi, con Oulai che gli contende spazio e responsabilità in mezzo al campo. Per entrambi la sfida di stasera rappresenta un’occasione particolare.

Joao vuole dimostrare alla Juventus di averlo lasciato partire troppo in fretta e alla Fiorentina di poter valere i circa 9,5 milioni di euro che serviranno la prossima estate per il riscatto. Fagioli cerca una risposta sul campo per respingere critiche e momento no, proprio contro la società che lo ha cresciuto. Percorsi diversi, motivazioni uguali. Nella notte più importante per i tifosi viola e per tutta la squadra. Battere la Juventus, anche attraverso le loro prestazioni, oggi varrebbe un pizzico in più per tutta la stagione della Fiorentina.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione