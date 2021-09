Tutti sono perplessi nei confronti di Sasha Kokorin ma non Italiano. Il russo riparte da quanto (poco) ha dimostrato in questi suoi primi mesi a Firenze. Sul mercato alternative non ne sono state arrivate. Il tecnico si sta adattando al gioco della squadra. Lo scrive La Nazione.

