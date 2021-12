Nazione, in settimana summit di mercato: Ikone e Mayoral in pole ma occhio a due portoghesi 

Jonathan Ikoné arriverà a Firenze, in settimana Barone, Pradè e Burdisso si metteranno al tavolo per discutere altri nomi. In uscita c’è Kokorin. Al suo posto potrebbe arrivare Borja Mayoral, il quale è in prestito alla Roma. Un altro nome è Toni Martinez del Porto. Ci sono già stati i primi contatti e l’operazione si può fare. Burdisso ha parlato anche con il Benfica per Nunez. Lo scrive La Nazione.

