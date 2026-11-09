La partita Nazione: "Il 2-2 è un bicchiere mezzo pieno. Due volte avanti e la Juve rimonta. Questa è una viola tutto cuore"

La Fiorentina mostra carattere e lancia segnali incoraggianti. Il 2-2 può essere letto come un bicchiere mezzo pieno, anche se pesa l'errore di De Gea in occasione del pareggio bianconero.

S i fa riprendere due volte, la Fiorentina. E questa non è una bella cosa. Poi per rileggere in modo più completo la notte con la Juventus è giusto sottolineare un paio di cose. Primo: la squadra di Paolo Vanoli ha lanciato tracce di gioco finalmente apprezzabili (specie con Oulai in versione mediano a tutto campo), ha cercato il colpo gobbo fino al 94’ (Mastantuono e poi Beto) e alla fine ha pagato a caro prezzo le indecisioni di Viery e di De Gea sui due gol che sono stati subiti e che hanno permesso ai bianconeri di agguantare il pareggio. Secondo: la Juventus vista al Franchi è stata davvero altra cosa rispetto a quella raccontata nella prima parte della stagione.

I movimenti di raccordo tra il centrocampo e la linea offensiva hanno funzionato (nel secondo tempo) e questo ha permesso alla squadra di lasciare più libero Mastantuono con il compito di creare azioni e di tagliare verso la porta alla ricerca della finalizzazione. Ancora da perfezionare invece il lavoro della difesa, dove il solo Dragusin è apparso più lucido che in altre occasioni, mentre Joao Mario e soprattutto Viery sono andati in tilt davanti al forcing della Juve.

La doppia mossa Goncalves e Oulai presenta in campo una squadra tatticamente tutta nuova, almeno rispetto alle ultime uscite.

Vanoli lascia fuori Brescianini e Fagioli. Scelte obbligate invece in difesa con la conferma di Joao Mario proprietario della zona sinistra, dove nelle ultime due gare aveva fatto bene.

Boga e Woltemade sono i riferimenti offensivi di una Juve che però deve fare i conti con una partenza ad handicap, colpita (4’) da un’incornata di Pellegrino (imbeccato dall’angolo di Goncalves), lasciato in solitudine dalla difesa bianconera. Gol di potenza con dedica al mito Batigol: vedi la mitragliata e la corsa verso la bandierina.

Lampo, gol e vantaggio a parte però, la Fiorentina appare decisamente meno propositiva della Juve che riesce a fare la partita, ruba metri di campo ai viola e cerca in tutti i modi di pungerla.

McKennie fa il furetto, Woltemade si dibatte in mezzo all’area, Cabal (20’) spara in porta a botta sicura ma De Gea non si fa sorprendere. La Juve insiste a testa bassa e alla mezz’ora pareggia.

Azione accesa (e assist) da Kolo Muani che anticipa e si beve Viery e consegna a Woltemade un pallone facile da piazzare. Woltemade, che se De Gea non ci mettesse una pezza, una manciata di minuti dopo è andato a un passo dalla doppietta personale. Finale di tempo con segnali di risveglio: Ndour ci prova con una botta rasoterra e sfiora il palo, Goncalves invece s’impappina proprio sul più bello, mentre sta calciando nell’area piccola.

Servirebbe una scossa alla squadra di Vanoli. Una scintilla con cui ribaltare prima l’andamento della partita e poi il risultato. Di sicuro c’è che con la partenza della ripresa quando i viola si ripresentano in campo con un atteggiamento più aggressivo e da un contropiede con tentativo di conclusione a rete di Jimenez spunta il nuovo vantaggio.

E’ Njie a mettere dentro una palla sporca nata dalla ribattuta di Vicario. La Juve rimane un osso duro. Spalletti cambia riferimenti offensivi ma il pari arriva da una incursione di Bremer che con il suo stacco nell’area piccola approfitta di un’uscita da dimenticare di De Gea che manda in confusione anche Dragusin. Si riparte da zero.

Anzi dal 2-2. La partita diventa spigolosa con una serie di interventi al limite e il terzo gol della Fiorentina (messo a segno di testa da Radu Dragusin) è annullato in tutta fretta dall’arbitro per una spinta del difensore a Bremer. Decisione piuttosto generosa, anche per il volo un po’ accentuato del bianconero. Poi l’assalto al fortino bianconero nel finale. Franco Mastantuono s’inventa una galoppata che seziona la difesa bianconera e costringe Vicario a una parata decisiva. Quindi, nel recupero una girata di potenza di Beto (entrato al posto di Pellegrino nei minuti finali) che si perde di poco sul fondo.

Finisce qui con un 2-2 che, per dirla con Vanoli è davvero un bicchiere mezzo pieno da cui è necessario ripartire per trovare finalmente la quadra.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione.