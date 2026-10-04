Nazione: "Ieri test contro la Fiorentina Primavera. Tra i convocati anche Beto. Ora due giorni di riposo"

Alla ripresa di lunedì ci sarà anche Dragusin: il difensore, espulso nella sfida della Romania con la Polonia, rientrerà in anticipo dagli impegni in Nazionale

Un ultimo test in famiglia, poi due giorni di relax per staccare la spina. Ieri mattina la Fiorentina ha chiuso il programma di lavoro settimanale al Viola Park con un allenamento congiunto contro la Primavera: una partitella intensa, al termine della quale Vanoli ha concesso alla squadra 48 ore di libertà.

Tra i giocatori a disposizione si è rivisto anche Beto, tornato a Firenze dopo gli impegni con la Guinea-Bissau. L’ex Everton è stato impiegato nel confronto con i giovani viola ed è già pronto per le prossime sedute. Alla ripresa di lunedì ci sarà anche Dragusin: il difensore, espulso nella sfida della Romania con la Polonia, rientrerà in anticipo dagli impegni in Nazionale e sarà subito a disposizione di Vanoli.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione