Nazione: “Ieri per Mastantuono primi test fisici, oggi visite mediche e firma”

La presentazione si terrà nei prossimi giorni

Mentre i compagni erano in campo l'argentino ha sostenuto però la prima parte di test fisici. Si respira un'aria diversa intorno al talentino di Azul, sbarcato in città come una sorta di rockstar (a proposito, insieme ai bagagli si è portato dietro l'amata chitarra, caricata in aeroporto sul van della società), con tanto di occhiale da sole a coprire le emozioni del momento.

Oggi sarà la giornata nella quale sarà completato l'iter burocratico. In mattinata sosterrà le visite mediche di rito, poi la firma sul contratto e le prime parole da giocatore gigliato, in attesa della presentazione che sarà organizzata dalla Fiorentina nei prossimi giorni. Lo riporta La Nazione.