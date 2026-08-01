Nazione: "I viola voglio affondare il colpo Pellegrino, anche prima di un eventuale cessione di Kean"

Si tratterebbe di un prestito oneroso a 5 milioni di euro ed un obbligo di riscatto a 25 milioni. Nell'operazione potrebbe rientrare Piccoli.

Tra campo e mercato, il weekend della Fiorentina si snoda su due binari paralleli. Da una parte l’amichevole di lusso contro il Real Madrid nel pomeriggio (ore 18) a Klagenfurt, dall’altra la necessità di consegnare a Fabio Grosso elementi offensivi che possano farne decollare il 4-3-3 (o il 4-3-2-1 visto contro il Watford).

Nella serata di ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Victor Valdepenas (contratto fino al 2031, operazione da 8 milioni e il 50% sulla rivendita in favore del Real, che mantiene comunque anche un diritto di recompra per i prossimi tre anni) con il giovane spagnolo che si è detto emozionato e carico per la nuova avventura a Firenze. Ma i viola sono in attesa soprattutto di accogliere qualche innesto offensivo.

Detto di Mastantuono, l’idea di Fabio Paratici è quella di affondare il colpo anche per Mateo Pellegrino (nella foto). Operazione con il Parma già avviata da tempo. Ai ducali continua a piacere Roberto Piccoli. Situazione che si può incastrare con le due punte che possono invertirsi le maglie. Il Parma ha aperto da un paio di giorni al prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’esborso per il momento sarebbe di 5 milioni, il riscatto la prossima estate di circa 25. La Fiorentina sta valutando se anticipare l’operazione anche prima di un eventuale partenza di Kean.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione