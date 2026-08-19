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Nazione: “Hull City su Fortini anche se la sua priorità è al Torino. Granata fermi a 5 milioni”

La Fiorentina ne vuole almeno 10 per l’esterno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2026 08:13
Nazione: “Hull City su Fortini anche se la sua priorità è al Torino. Granata fermi a 5 milioni” -
Rassegna Stampa
Fortini
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Capitolo Fortini. L'Hull City si sarebbe interessato. Prestito oneroso con diritto di riscatto. Sarebbe necessario un rinnovo almeno fino al 2028. Inglesi in pressing, anche se la priorità dell'esterno rimane per il Torino. Chissà che la notizia dell'interesse degli inglesi non serva per smuovere i granata, fermi alla proposta da 5 milioni. La Fiorentina ne vuole il doppio. Lo riporta La Nazione.

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