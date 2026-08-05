Nazione: "Gudmundsson sta provando a respingere le voci di mercato. Fin qui nessuna offerta"

Gudmundsson in un 4-3-2-1 potrebbe anche giocare

Grosso si è mostrato flessibile nel modificare il sistema di gioco in un 4-3-2-1 che a tratti ha dato la sensazione di poter funzionare. Chiaro però che li alle spalle della punta servano giocatori di passo e fantasia, con Gudmundsson (sceglierà un altro numero dopo il ritiro della 10) che sta provando a respingere le voci di mercato. Per lui fin qui non sono arrivate offerte. Lo riporta La Nazione.