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Nazione: "Gudmundsson nel mirino del Bologna ma la Fiorentina vuole circa 20 milioni"

Gud in uscita, ecco perché è stato escluso a Roma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2026 10:13
Nazione: "Gudmundsson nel mirino del Bologna ma la Fiorentina vuole circa 20 milioni" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gudmundsson
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Se Dodo è da giorni in trattativa con il Nottingham Forest (offerta ferma a 7 milioni, la Fiorentina vuole superare i 10 bonus), adesso anche Gudmundsson è entrato nell'ottica di poter lasciare Firenze. Si spiega così l'esclusione dalla partita contro la Roma dopo un precampionato dove è stato sempre titolare nell'attacco di Grosso. L'islandese è finito nel mirino del Bologna, che lo avrebbe individuato per sostituire Rowe, promesso sposo dell'Atalanta. Gud può innescare un domino importante, ma prima i rossoblu dovranno soddisfare le richieste della Fiorentina che valuta l'islandese una ventina di milioni. Lo scrive La Nazione.

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