Nazione: "Gudmundsson nel mirino del Bologna ma la Fiorentina vuole circa 20 milioni"

Gud in uscita, ecco perché è stato escluso a Roma

Se Dodo è da giorni in trattativa con il Nottingham Forest (offerta ferma a 7 milioni, la Fiorentina vuole superare i 10 bonus), adesso anche Gudmundsson è entrato nell'ottica di poter lasciare Firenze. Si spiega così l'esclusione dalla partita contro la Roma dopo un precampionato dove è stato sempre titolare nell'attacco di Grosso. L'islandese è finito nel mirino del Bologna, che lo avrebbe individuato per sostituire Rowe, promesso sposo dell'Atalanta. Gud può innescare un domino importante, ma prima i rossoblu dovranno soddisfare le richieste della Fiorentina che valuta l'islandese una ventina di milioni. Lo scrive La Nazione.