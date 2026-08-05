Nazione: "Grosso in attesa di esterni dal mercato continuerà ad insistere sul 4-3-2-1"

Il modulo ad "albero di Natale" è stato utilizzato sia con il Watford che con il Real Madrid

In attesa dell'arrivo degli esterni dal mercato, l'idea che sta prendendo sempre più campo all'interno del Viola Park è quella di continuare ad insistere con il 4-3-2-1, il modulo ad «albero di Natale» che Fabio Grosso ha provato nelle ultime due amichevoli con Watford e Real Madrid.

Di questo (e non solo) si è parlato ieri a Bagno a Ripoli, dove dopo due giorni e mezzo di relax sono ripresi gli allenamenti della Fiorentina che tra poco più di una settimana - il 14 agosto - farà il suo esordio in stagione nella sfida valida per i 32^ di Coppa Italia contro una tra Benevento e Ravenna (che si affronteranno domenica prossima al Vigorito). Lo riporta La Nazione.