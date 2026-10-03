Nazione: "Gli strappi di Atta o i gol di Gonçalves? I due possono anche essere complementari"

Due giocatori di qualità, destinati a contendersi di partita in partita il posto alle spalle della punta. La sosta sta servendo a entrambi per mettere benzina nelle gambe

Una maglia per due. Alla ripresa Vanoli potrebbe ritrovarsi con un vero e proprio ballottaggio sulla trequarti: Atta da una parte, Gonçalves dall’altra. Due giocatori di qualità, destinati a contendersi di partita in partita il posto alle spalle della punta. La sosta sta servendo a entrambi per mettere benzina nelle gambe. Arthur e Pedro sono arrivati con una condizione ancora da costruire e queste settimane di lavoro al Viola Park rappresentano uno snodo importante. Vanoli li aspetta perché sa che, una volta a livello fisico top potrà disporre di due soluzioni differenti o anche complementari.

Atta garantisce soprattutto passo, dinamismo e capacità di strappare palla al piede. Può ricevere tra le linee, ma anche partire qualche metro più indietro e ribaltare l’azione grazie alla progressione.

Gonçalves è invece un trequartista con caratteristiche maggiormente offensive: sente la porta, sa muoversi negli ultimi metri e può trasformarsi quasi in una seconda punta quando la Fiorentina occupa stabilmente la metà campo avversaria. Non necessariamente, dunque, dovrà esserci un titolare fisso. Il tipo di avversario e lo sviluppo della partita potranno spostare la scelta. Atta per dare ritmo e strappi, Gonçalves per aggiungere peso e pericolosità negli ultimi 16 metri. Un duello destinato a proseguire nelle prossime settimane, ma anche una risorsa (possibile staffetta a gara in corso) per il tecnico.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione