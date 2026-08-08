Nazione: "Fortini al Sassuolo può essere la pedina giusta per sbloccare Thorstvedt alla Fiorentina"
I due club potrebbero così risolversi un problema a vicenda
Capitolo Fortini. L'esterno è stato proposto a diverse squadre (Torino, Cagliari), ma nelle ultime ore è entrato fra gli obiettivi del Sassuolo. Può essere la pedina giusta anche per sbloccare l'affare Thorstvedt, con la Fiorentina che vorrebbe tenersi Brescianini (un altro che piace ai neroverdì). Il club viola valuta l'esterno classe 2006 intorno ai 10 milioni ma potrebbe anche cedere qualcosa sul cartellino in cambio di una corposa percentuale sulla futura rivendita.
Le parti tomeranno a parlarsi già nelle prossime ore. Ai viola interessa da tempo Thorstvedt (con ormai un solo anno dî contratto proprio come Fortini). I due club potrebbero così risolversi un problema a vicenda, con Grosso che attende l'ultima pedina per il suo centrocampo. Lo scrive La Nazione.