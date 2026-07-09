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Nazione: "Fiorentina su Valdepenas, il Real chiede 5 milioni ma con formula alla Como-Nico Paz"

Valdepenas è stata proposto a tanti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 09:21
Nazione: "Fiorentina su Valdepenas, il Real chiede 5 milioni ma con formula alla Como-Nico Paz" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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Intanto ha ricominciato a muoversi il mercato degli esterni bassi di difesa. La Fiorentina è segnalata con forza su Víctor Valdepeñas, terzino sinistro classe 2006 in uscita dal Real Madrid. Valutazione intorno ai 5 milioni. E' stato proposto a tanti (Bologna, Milan) con i Blancos che manterrebbero però una sorta di controllo in stile Como-Nico Paz. Lo riporta La Nazione.

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