Nazione: "Fiorentina su Valdepenas, il Real chiede 5 milioni ma con formula alla Como-Nico Paz"

Valdepenas è stata proposto a tanti

Intanto ha ricominciato a muoversi il mercato degli esterni bassi di difesa. La Fiorentina è segnalata con forza su Víctor Valdepeñas, terzino sinistro classe 2006 in uscita dal Real Madrid. Valutazione intorno ai 5 milioni. E' stato proposto a tanti (Bologna, Milan) con i Blancos che manterrebbero però una sorta di controllo in stile Como-Nico Paz. Lo riporta La Nazione.