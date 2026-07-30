Nazione: “Fiorentina su Pellegrino, il Parma apre al prestito a 4-5 milioni e all’obbligo di riscatto a 25”

L'affare totale dovrebbe essere di 30 milioni totali

Ieri è stato anche il giorno delle conferme per quanto riguarda Mateo Pellegrino . La Fiorentina c'è sul centravanti argentino del Parma. E questa è una certezza. Paratici e Cherubini (il rapporto fra i due può agevolare l'affare) ne hanno parlato oltre un mese fa e sono tornati a parlarne nelle ultime ore. Il prezzo è chiaro. Il Parma è disposto a fare un prestito oneroso (4-5 milioni) purché sia presente anche un obbligo di riscatto la prossima estate per circa 25 milioni. Affare da 30 totali, che Paratici sta valutando perché c'è la sensazione che possa muoversi a breve qualcosa intorno a Moise Kean. Lo riporta La Nazione.