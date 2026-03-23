Nazione: “Fiorentina reduce da un tour de force, adesso il riposo è la cosa più importante. Poi 6 gare in 22 giorni”

Adesso il riposo è probabilmente la cosa più importante per la Fiorentina, reduce da un tour de force di partite e attesa da una fittissima serie di impegni nel mese di aprile, decisivi sia sul fronte del campionato che per quanto riguarda la Conference League.

Gruppo orfano dei nazionali che risponderanno alla chiamata delle rispettive selezioni, chi resterà a Firenze godrà di qualche giorno di relax. Poi via verso la ripresa del campionato. Giorni nei quali sarà curata la parte fisica oltre a quella tattica, perché dalla vigilia di Pasqua al Bentegodi contro il Verona in poi non ci saranno più finestre per recuperare energie.

Dal Verona al Sassuolo, sei partite in ventidue giorni. In mezzo il doppio impegno di Conference League contro il Crystal Palace. Appuntamento ormai importante per poter pensare di metterlo in secondo piano, anche se chiaramente la priorità resta alla corsa salvezza. Tra l’altro, gli inglesi non hanno impegni prima del match d’andata contro la Fiorentina. Un bene o un male? Lo dirà il campo. Al di là dell’impegno europeo, la squadra di Vanoli nel mese di aprile disputerà quattro gare di campionato.

Detto della sfida contro il Verona, poi sarà la volta di ospitare la Lazio al Franchi (lunedì 13 alle 20.45). Da un lunedì all’altro, dopo il ritorno di coppa ecco la trasferta di Lecce (20 aprile sempre alle 20.45). Infine la partita domenicale del 26 contro il Sassuolo (ore 12.30). Se non si deciderà tutto in questi ventidue giorni, ci andremo molto vicini. Lo scrive La Nazione.