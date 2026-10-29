Fiorentina-Atalanta Nazione: "Fiato corto e necessità di cambiare marcia. Ma la squadra conta sulla vicinanza della propria gente"

Firenze si è riscoperta fragile, bloccata in un limbo di ansie e incertezze che stanno minando le fondamenta della stagione

Non è soltanto una partita di campionato, ma un passaggio delicatissimo per il presente e le ambizioni di entrambe. Fiorentina e Atalanta si affrontano alle 20,45 al ’Franchi’, in una gara di tensioni, aspettative e necessità che accompagna soprattutto la squadra viola chiamata a invertire una tendenza negativa. Firenze si è riscoperta fragile, bloccata in un limbo di ansie e incertezze che stanno minando le fondamenta della stagione, iniziata con ben altre attese. Quattro punti in classifica, tre sconfitte consecutive e una difesa che concede troppo: la Fiorentina si presenta alla sfida contro i nerazzurri di Sarri con il fiato corto e la necessità di cambiare marcia. Il tempo degli alibi si sta assottigliando, mentre la graduatoria magra rischia di trasformarsi da preoccupazione iniziale in una minaccia sempre più concreta.

La sconfitta contro l’Inter ha lasciato in eredità amarezza e interrogativi. A San Siro, la Fiorentina era riuscita a portarsi in vantaggio, accarezzando l’idea di strappare un risultato prezioso, prima di cedere nel finale. Un copione che racconta bene le difficoltà attuali: la squadra riesce a costruire momenti positivi, ma fatica a conservarli, paga a caro prezzo le disattenzioni e non trova la necessaria concretezza sotto porta. I 19 gol incassati sono il dato più allarmante di un avvio di stagione nel quale gli equilibri difensivi non hanno mai davvero funzionato.

La chiave di stasera potrebbe essere il controllo del centrocampo. La Fiorentina dovrà evitare di concedere ripartenze e spazi tra le linee, mentre l’Atalanta cercherà di imporre ritmo e verticalità, sfruttando la capacità dei suoi uomini offensivi di attaccare la profondità. Attenzione anche ai primi minuti: i nerazzurri hanno dimostrato di saper colpire presto, e partire con il piede giusto potrebbe indirizzare l’intero incontro. Per entrambe le compagini, la parola d’ordine è ’svolta’. Vanoli chiede ai suoi una prova di puro carattere, invocando maggiore solidità nei momenti chiave del match e aggrappandosi al calore del pubblico di Firenze.

In un momento in cui le difficoltà sono evidenti, la squadra potrà però contare sulla vicinanza della propria gente. Non si tratta di cancellare con l’entusiasmo i problemi mostrati sul campo, ma di offrire alla squadra una spinta ulteriore per ritrovare coraggio, compattezza e convinzione. In una serata che può pesare sul prosieguo del campionato, il sostegno del pubblico potrebbe diventare un fattore importante. Tuttavia il calore dei tifosi, da solo, non basterà. Serviranno attenzione, determinazione e soprattutto la capacità di restare dentro la gara anche quando le difficoltà si presenteranno. La Fiorentina è chiamata a rispondere, trasformando il sostegno della sua gente nella forza per rialzarsi.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione