Nazione: "Fazzini può rilanciarsi a Firenze come mezz'ala nel 4-3-3. A Grosso la decisione definitiva"
Da oggetto misterioso a possibile risorsa nel 4-3-3 di Grosso: il futuro di Jacopo Fazzini potrebbe tingersi ancora di viola
Tra le situazioni ancora da chiarire in casa Fiorentina c'è anche quella legata a Jacopo Fazzini. Il giovane centrocampista attende di conoscere il ruolo che potrà ricoprire nel nuovo progetto tecnico guidato da Fabio Grosso, come evidenzia La Nazione.
L'eventuale passaggio al 4-3-3 potrebbe infatti rappresentare una sfida dal punto di vista tattico. Le caratteristiche di Fazzini non sembrano trovare una collocazione naturale nello schema ipotizzato per la prossima stagione, motivo per cui lo staff viola dovrà valutare la possibilità di adattarlo al ruolo di mezzala, cercando di valorizzarne qualità e potenziale all'interno del nuovo sistema di gioco.
Il futuro del classe 2003 resta dunque tutto da definire. Molto dipenderà dalle scelte tattiche di Grosso, dalla crescita del giocatore nel nuovo contesto e dalle strategie che la Fiorentina adotterà sul mercato per rinforzare il centrocampo.