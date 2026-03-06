Nazione evidenzia: “La Fiorentina ha un valore di 247 milioni, la Cremonese invece costa tre volte meno”

L’altra classifica, quella relativa ai conti in tasca della Fiorentina, racconta bene come e quanto la lotta per la retrocessione abbia un significato finanziario pesante, ingombrante e a suo modo ingiusto, sulla realtà viola. Già, perchè prima ancora di leggere i numeri dei milioni di euro che rappresentano il valore delle rose delle squadre che stanno combattendo per smaterializzare lo spettro della serie B, prima di leggere quei numeri in ‘milioni di euro’, è doveroso sottolineare che in pochi hanno il lusso o la possibilità di permettersi un Kean come centravanti, un Gud come jolly offensivo ma anche Fagioli come uomo-guida, Dodo e Gosens esterni tuttofare, senza dimenticare che fra i pali c’è una una leggenda come De Gea.

Bene, una Fiorentina che può permettersi tutto questo – lo si ritrova nella ‘borsa’ di transfermarkt.com – ha una valore di rosa attuale che si avvicina moltissimo ai 250 milioni di euro (247 e spiccioli per essere precisi). Cifra importante che stride, senza dubbio, sul rendimento stagionale e i rischi che la Fiorentina ha deciso di prendersi in questa annata. Cifra che ancora di più evidenzia un contrasto choc su quello che è il valore dei club che stanno lottando con i viola nella corsa salvezza e che stanno facendo di tutto per cacciare la Fiorentina all’inferno.

Prendiamo la Cremonese che (come il Lecce) è l’avversario che più di tutti, Kean e compagni dovrebbero mettere nel mirino per chiudere la pratica salvezza. La Cremonese di Nicola ha un valore complessivo tre volte inferiore (anzi qualcosa in più) della Fiorentina: 75 milioni. Una proporzione che fa pensare, discutere e forse anche arrabbiare (presidenza e società viola) perché fa sembrare il testa a testa con la Cremonese una beffa. Finanziaria e non solo.

E poi il Lecce. Quello ‘inventato’ da Corvino. Un ‘miracolino’ che vale meno di 100milioni (92,38), proprio come il Verona, che difficilmente potrà riuscire a risalire sul treno della salvezza, ma può vantare una rosa che a livello economico impatta su un valore totale di poco più di 90 milioni. Spiccioli, o quasi, rispetto ai 247 della Fiorentina.

Nella palude di una salvezza ad altissimo rischio c’è ovviamente il Pisa che costa meno del club viola, senza dubbio, ma nel computo dei costi-valore della rosa super i 100milioni (111,80) e quindi dovrebbe avere giocatori capaci di fare meglio di quelli del pacchetto di avversari composto da Cremonese, Verona e Lecce. Nel mirino di chi oggi traballa sta rientrando anche il Genoa che oggettivamente si avvicina un po’ (non tantissimo, eh) ai calcoli del cassiere viola: 134,10 milioni, dice transfermarkt.com. Non male visto che si parla di un club alle prese (da anni con ritrutturazioni finanziarie). Non male, ma comunque distante dal tesoro viola. Lo scrive La Nazione.