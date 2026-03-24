24 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione esalta Croci: “Ha appena 15 anni e l’anno scorso ha segnato 44 gol”

Rassegna Stampa

Nazione esalta Croci: “Ha appena 15 anni e l’anno scorso ha segnato 44 gol”

Redazione

24 Marzo · 08:25

Aggiornamento: 24 Marzo 2026 · 08:25

TAG:

CrociFiorentina

Condividi:

di

Quest'anno ha già bruciato le tappe: esordio e gol in Under 18, debutto in Primavera nel giro di pochi giorni

Un lampo, poi un altro. E la finale si piega. Federico Croci si è preso la scena più grande del calcio giovanile italiano e l’ha trasformata in un manifesto personale: doppietta, assist e titolo alla Fiorentina Under 18, tornata a vincere la Viareggio Cup dopo 34 anni. Classe 2010, 15 anni da non molto compiuti, Croci è già oltre la definizione di promessa. Nato a Bibbiena e cresciuto tra Subbiano e Montevarchi, è arrivato alla Fiorentina giovanissimo e da tre stagioni è il riferimento offensivo del vivaio viola. Non un centravanti puro, ma un attaccante moderno: ala sinistra di formazione, capace di accentrarsi e finalizzare. I numeri raccontano meglio di qualsiasi etichetta. 

Nella scorsa stagione, con l’Under 15, ha chiuso con 44 gol complessivi, viaggiando a ritmi fuori scala per la categoria. E quest’anno ha già bruciato le tappe: esordio e gol in Under 18, debutto in Primavera nel giro di pochi giorni. La sua è anche una storia di carattere: a settembre, durante un impegno con la Nazionale, si è rotto il gomito. Due mesi fuori, una frenata che avrebbe potuto rallentarlo. Invece no: Croci è rientrato ed è ripartito, confermando una maturità che colpisce quanto la qualità tecnica. 

Il calcio, in casa Croci, è affare di famiglia: il fratello Riccardo gioca infatti in Eccellenza, segno di una passione condivisa che ha accompagnato Federico fin dai primi calci. Non solo finalizzatore, ma uomo ovunque, capace di accendere la partita e spegnerla quando serve. Se questo è l’inizio, la sensazione è che il bello debba ancora venire. E che quel nome, Federico Croci, non resterà a lungo confinato al calcio giovanile. Lo scrive La Nazione. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio