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Nazione: "Entro 10 giorni summit Fiorentina-agenti Kean. Non vuole andarsene ad ogni costo"

Kean prenderà in considerazione solo offerte da squadre che giocano minimo l'Europa League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2026 10:35
Nazione: "Entro 10 giorni summit Fiorentina-agenti Kean. Non vuole andarsene ad ogni costo" - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kean
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Il futuro in dieci giorni. Volendo estremizzare il concetto la si può pensare anche così la storia intorno a Moise Kean. Chiaro che poi si andrà per le lunghe, sicuramente oltre la fine del periodo relativo alla clausola rescissoria da 62 milioni. Ma i prossimi giorni saranno significativi, forse ancor di più delle prime due settimane di luglio.

Moise si sta rilassando dopo una stagione complicata, dal punto di vista fisico e mentale. Balletti social, musica e famiglia. La tibia è guarita da tempo, se la Fiorentina non si fosse salvata con un discreto anticipo sarebbe sceso in campo nelle ultime due giornate di campionato contro Juventus e Atalanta. E' in programma entro una decina di giorni un summit al Viola Park tra i dirigenti viola e l'entourage del calciatore. Che ha già fatto sapere di star bene a Firenze e di non volersene andare a ogni costo.

Chiaro che se dovesse arrivare un'offerta soddisfacente per entrambe le parti se ne tornerebbe a parlare ed è oggettivamente pronosticabile che qualcosa nelle prossime settimane possa pure uscire. Ma tutto sommato l'indirizzo è chiaro: Moise prenderebbe in considerazione solo offerte da squadre che giocano almeno l'Europa League, meglio se la Champions. Che implicitamente vuol dire anche avere il desiderio di rimanere a giocare in Europa. Messaggio chiaro nel caso in cui qualche club arabo avesse intenzione di ri-provare a convincerlo. In assenza di offerte di prestigio (e con uno stipendio di 4,5 milioni netti a stagione fino al 2029) Kean resterebbe volentieri al centro dell'attacco della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

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