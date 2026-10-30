Sassuolo-Fiorentina Nazione: "E lunedì c’è già il Sassuolo. Due partite e poi la sosta, calendario senza respiro"

Il 2 novembre alle 18.30 la trasferta di Reggio Emilia contro l’ex Aquilani. Domenica 8 alle 20.45 la Juventus in casa prima dello stop di campionato

Il rush finale che porterà la Fiorentina alla sosta di novembre è appena iniziato. Archiviato l’appuntamento di ieri sera contro l’Atalanta, per i viola adesso ci sarà da preparare subito un’altra partita, quella di lunedì 2 novembre al Mapei Stadium contro il Sassuolo dell’ex Alberto Aquilani.

I viola già da questa mattina riprenderanno infatti gli allenamenti al Viola Park, con l’obiettivo di iniziare a studiare un avversario che in questo avvio di stagione, al netto della clamorosa sconfitta contro la Lazio dello scorso martedì (2-6 il passivo per i neroverdi), ha saputo stupire mettendo in difficoltà big del calibro di Juventus e Milan.

Certo, gli emiliani - peggior difesa del campionato con 22 reti subite - avranno il vantaggio di affrontare i viola con 48 ore in più di riposo nelle gambe ma saranno sicuramente privi dell’ex obiettivo gigliato Thorstvedt, espulso nell’ultimo turno di campionato e dunque squalificato. Dopo il match col Sassuolo, poi, partirà la settimana che porterà alla super sfida del Franchi contro la Juventus di Luciano Spalletti, prevista per l’8 novembre alle 20:45: i bianconeri, in piena crisi e da ieri in ritiro, arriveranno a Firenze dopo il match casalingo contro il Napoli e la trasferta di Europa League contro l’AZ, mentre la Fiorentina conta di ritrovare a pieno regime Luca Ranieri per rinforzare l’assetto difensivo.

Scontate le assenze, almeno fino a fine novembre, di Marin Pongracic e di Arthur Atta, i cui tempi di recupero non sono stati ancora stimati.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione