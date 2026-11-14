L'analisi Nazione e i pericoli sulla sosta: "Vanoli ha il terrore del rientro, è determinato a non ripetere gli stessi errori"

Al rientro dalla scorsa sosta, Ndour e Fagioli, pur tornati tra gli elogi della stampa, hanno faticato non poco. Vanoli non permetterà che questo succeda di nuovo

La sosta per le nazionali non porta soltanto tempo prezioso per lavorare sulla tattica al Viola Park, ma nasconde anche insidie legate al rientro dei giocatori impegnati all'estero. Paolo Vanoli conosce bene questa dinamica: durante l'ultima pausa del campionato, infatti, i benefici del lavoro svolto a Firenze erano stati parzialmente frenati dal calo di concentrazione di chi era tornato dalle rispettive selezioni.

Come evidenziato da La Nazione, il tecnico varesino è determinato a non ripetere gli stessi errori, monitorando con attenzione tanto la tenuta atletica quanto l'equilibrio mentale del gruppo. Il riferimento va a quanto accaduto lo scorso mese, quando Cher Ndour - sull'onda dell'entusiasmo per una prodezza balistica da settanta metri in maglia azzurra - e Nicolò Fagioli, appesantito da vicende extra campo, avevano faticato a calarsi nuovamente nella realtà quotidiana del club. Un problema che lo stesso Vanoli aveva fotografato con lucidità dopo la vittoria contro il Sassuolo, ammettendo di aver recuperato alcuni elementi ma di averne smarriti altri sul piano mentale.

Stavolta la strategia cambierà radicalmente, con un occhio di riguardo riservato soprattutto ai più giovani della rosa e alla loro tenuta emotiva. La linea tracciata dall'allenatore è chiara: usare bastone e carota - o, per dirla con le sue stesse parole, «la carezza e lo schiaffetto» - per proteggere i ragazzi dagli sbalzi d'umore post-nazionale. Una dimostrazione di come, per rilanciare la Fiorentina, il lavoro psicologico dello staff conti oggi almeno quanto quello sul campo.