Nazione dura: “Fiorentina-Pisa da dentro o fuori. Vietatissimo sbagliare. Sterzata ad una stagione matta”

Il futuro della Fiorentina transita dal Franchi nel tardo pomeriggio di oggi, quando in uno strano lunedì di fine febbraio i viola affrontano un derby che non prevede (per entrambe le squadre) una rete di protezione sotto l’importanza del risultato.

Va in scena, insomma, un Fiorentina-Pisa da dentro o fuori. Da vietato, vietatissimo, sbagliare. Un Fiorentina-Pisa che sulla classifica pesa tanto. E vale un tesoro.

La lettura della partita è così, a suo modo, addirittura semplice. La squadra di Vanoli cerca la vittoria che sommata a quella di due sabati fa a Como, porterebbe i viola, per la prima volta a galleggio e quasi sopra la linea rossa della zona retrocessione. Il Pisa, da parte sua, cerca la vittoria perché solo vincendo la finestra (già mezza chiusa) della salvezza potrà ridare un po’ di luce alle speranze nerazzurre.

Da qui ecco la lettura tattica di un match che potrebbe premiare chi deciderà di fare la partita. Mettere, ingranare, subito la prima marcia al proprio gioco e quindi senza mettersi ad aspettare le mosse dell’altro. E sotto questo aspetto, la Fiorentina da qualche settimana ha dato importanti segnali di crescita. Il modulo di Vanoli ha identificato uomini e protagonisti giusti per attaccare, creare e darsi una personalità e una struttura tattica che in campionato, e poi anche in Conference, ha portato buoni frutti.

Parisi, Fagioli – diventato il vero uomo faro del centrocampo – come i nuovi innesti (vedi Solomon ed Harrison) –, hanno creato un mix di idee e costruzione di gioco che dovrebbe (dovrà) funzionare anche con il Pisa. Senza dimenticare quel Kean che ha una voglia matta di rimettersi la maglia di bomber di razza e accompagnare la Fiorentina alla salvezza senza concedersi distrazioni da voci di mercato che di tanto in tanto tornano ad affacciarsi.

Derby da vincere, quello di questo strano lunedì di febbraio che porta al Franchi la partita (fino a questo momento) più importante dell’anno. E, prima di dare un’occhiata a dove e come il Pisa potrebbe infastidire i viola, è giusto ricordare il sold out in arrivo in un Franchi che di lunedì pomeriggio vedrà occupare le sue gradinate da oltre 21mila spettatori.

Febbre viola, viene spontaneo dire. Febbre viola che non è mai calata nonostante gli incubi di questa stagione e che sembra destinata addirittura ad alzarsi se questa sera, la squadra di Vanoli farà un passo in avanti prezioso nella direzione della salvezza. Qui Pisa. Il modulo sarà – rispetto alla prima parte della stagione – un 3-4-2-1 ‘trasformista’ , dove la posizione di Moreo e Iling-Junior potrebbe rivelarsi non facile da controllare negli inserimenti fra le linee viola.

E poi, in ogni caso, occhio alle volate e alle folate sulla corsia esterna occupata da Tourè, giocatore che può rivelarsi l’arma più adatta di un Pisa chiamato a una prova senza appello in un derby altrettanto senza appello. Appuntamento, dunque, al tardo pomeriggio di uno strano lunedì di febbraio. Un lunedì che per Fiorentina e Pisa rappresenterà, comunque vada, una sterzata netta a una stagione matta. Lo scrive La Nazione.