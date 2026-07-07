Nazione: "Dragusin alla Fiorentina in prestito oneroso con obbligo di riscatto, operazione da 19 milioni"

Dragusin sarà a disposizione di Grosso fin dal primo giorno del ritiro estivo

Le prossime saranno le ore di Radu Dragusin in casa Fiorentina. Il centrale rumeno, classe 2002, è atteso per le visite mediche tra oggi e domani. Ultimo passaggio formale prima della firma sul contratto. Confermati i termini discussi nella giornata di domenica con il Tottenham, quando le parti si sono avvicinate fino a darsi la mano.

Dragusin arriva alla Fiorentina in prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento del 60% delle presenze calcolate sulle partite complessive della stagione viola. In caso di riscatto l'esborso sarà di altri 17,5 milioni, e l'operazione complessiva salirà così a 19. Il calciatore per il momento firmerà un contratto annuale da 2 milioni netti annui, poi il rapporto potrà estendersi fino al giugno del 2031.

Operazione da ritenersi conclusa, Dragusin sarà a disposizione di Grosso fin dal primo giorno del ritiro estivo. E' stato lui a spingere con il Tottenham per il ritorno in Italia, una volta appreso dell'interesse della Fiorentina. Che per la verità c'era anche a gennaio, quando mancavano però le condizioni per un trasferimento. Lo scrive La Nazione.