Nazione: “Dodò è un caso spinoso. Se non rinnova o va a scadenza o sarà cessione per 25 milioni”

Il caso di Dodò è il più spinoso per la Fiorentina, in vista del ritiro del Viola Park. Il ragazzo fra 10 giorni, si unirà a tutta la squadra per preparare la prossima stagione, sotto la guida di Stefano Pioli. Il brasiliano non ha ancora messo l’agognata firma sul rinnovo di contrato. Un rinnovo che è stato proposto, discusso, ma non accettato. Il suo stato d’animo sarà da monitorare, per evitare che la situazione deflagri.

In caso di no definitivo alla proposta di un prolungamento, per Dodò ci sono due alternative. La prima è quella di rispettare l’attuale accordo, fino al 2027, ed andare in scadenza di contratto, rimanendo quindi a Firenze per altre due stagioni, ma lasciando a parametro 0. La seconda è quella della cessione, ma la Fiorentina chiede 25 milioni. Barcellona e Juventus per adesso non si sono spinte fino a tanto, con il Milan sullo sfondo. Lo scrive La Nazione.