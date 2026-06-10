Nazione: “Dieci i giovani viola da valutare: per loro prestito, permanenza o cessione. Pesano circa 1 milione”

Tra i profili più positivi spiccano i difensori Elia e Baroncelli

Dieci giovani, un futuro ancora da definire. Oltre ai rientri più pesanti dal punto di vista economico, la Fiorentina dovrà gestire anche il ritorno di dieci ragazzi cresciuti nel settore giovanile e reduci dalle loro prime (in alcuni casi anche seconde) esperienze in prestito tra i professionisti. Si tratta di Lorenzo Romani, Leonardo Baroncelli, Jacopo Tarantino, Giulio Scuderi, Mattia Ievoli, Mirko Elia, Riccardo Spaggiari, Francesco Presta, Laerte Tognetti e Tommaso Vannucchi. Il loro impatto a bilancio sarà molto limitato (complessivamente peseranno attorno a un milione di euro netto) ma resta la necessità di individuare per tutti una nuova sistemazione.

Tra i profili che hanno fornito le indicazioni più positive spiccano i difensori centrali Mirko Elia (a cui è stato rinnovato il contratto) e Leonardo Baroncelli. Per gli altri saranno necessarie valutazioni più approfondite da parte dell'area tecnica, chiamata a scegliere tra nuovi prestiti, permanenze o eventuali cessioni. Lo riporta La Nazione.