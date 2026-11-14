Il caso Nazione: "De Gea in bilico e la Fiorentina si guarda attorno. Per l'estate si muovono Real Sociedad e Villareal"

Le due società spagnole valutano l'affondo per il portiere, che ha un contratto fino al giugno 2028. Pesa però l'ingaggio da 3.5 milioni netti

Il legame tra David De Gea e la Fiorentina resta solido nel presente, ma inizia a proiettare qualche interrogativo in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato da La Nazione, sull'estremo difensore spagnolo si sarebbero accesi i riflettori della Liga, con Real Sociedad e Villarreal pronte a valutare un possibile affondo al termine della stagione attuale.

Nonostante un accordo che lega il portiere al club gigliato fino al 2028, la dirigenza viola starebbe iniziando a guardarsi intorno per sondare eventuali alternative future. A pesare nelle riflessioni della società è soprattutto il fattore economico: l'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione rende infatti la posizione di De Gea un tema centrale nella pianificazione finanziaria del club.

In patria, le due pretendenti si muovono spinte da esigenze specifiche. La Real Sociedad sta monitorando con attenzione l'evolversi della situazione contrattuale di Alex Remiro, il cui accordo scadrà nel 2027, cercando di non farsi trovare impreparata. Il Villarreal, invece, è alla ricerca di maggiore sicurezza e affidabilità tra i pali dopo un inizio di annata complesso che ha visto alternarsi con qualche difficoltà Luiz Júnior e Péter Gulácsi.

Nessun addio all'orizzonte per il mercato invernale, dunque, ma un dossier aperto che potrebbe infiammarsi nei mesi estivi. Per De Gea si profila la suggestione di un ritorno a casa, mentre la Fiorentina avrà tempo per studiare con lucidità il futuro della propria porta.