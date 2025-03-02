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Nazione dalla parte di Palladino: “Non gioco? Poco importa, importava vincere contro il Lecce”

La mossa di Palladino contro il Lecce è stata vincente

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2025 09:32
Nazione dalla parte di Palladino: “Non gioco? Poco importa, importava vincere contro il Lecce” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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E allora la mossa di Palladino è stata vincente per due motivi. La difesa a tre non ha (quasi) mai sbandato, ma soprattutto ha liberato i due uomini migliori nella metà campo avversaria. Non è un caso che il gol partita sia arrivato col cross di Dodo e col colpo di testa di Gosens. Necessita virtù, dirà qualcuno. Al di là dei tanti che hanno storto il naso (anche a ragione) per un gioco per niente spumeggiante, venerdì sera c'era poco altro da fare: gol e difesa a oltranza. Il piano partita, in tal senso, è riuscito eccome. Lo scrive La Nazione.

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