Nazione: "Costa caro lo sfogo post Inter a Vanoli. Ha patteggiato, multa da 2.250 euro"

Vanoli aveva pronunciato ad alta voce un'espressione blasfema

È costato caro a Paolo Vanoli lo sfogo in sala stampa al termine di Fiorentina-Inter, sfida della 30ª giornata di Serie A disputata il 22 marzo scorso e terminata 1-1. Il tecnico, innervosito da una domanda di un giornalista sui cambi effettuati nel finale di partita, aveva reagito pronunciando ad alta voce un'espressione blasfema, seppur in forma dialettale, chiaramente udibile dai presenti durante la consueta conferenza post gara. L'episodio aveva spinto la Procura Federale ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti dell'allenatore per violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'articolo 37 del Regolamento del Settore Tecnico. Nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo di patteggiamento tra le parti: il Tribunale Federale ha quindi disposto per Vanoli una sanzione pecuniaria pari a 2.250 euro, chiudendo così il caso disciplinare legato all'episodio. Lo scrive La Nazione.