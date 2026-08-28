Nazione: "Contro il Frosinone Valdepenas a sinistra, Oulai dal 1'? Gud-Mastantuono sulla trequarti"

Grosso prova a tenere la Fiorentina concentrata solo sul Frosinone

Il mercato può aspettare, almeno per novanta minuti. Mentre fuori dal Viola Park impazzano le trattative, dentro i cancelli Fabio Grosso sta provando a tenere la Fiorentina concentrata solo sul Frosinone. Anche ieri i viola hanno proseguito la preparazione della sfida di domani al Franchi, calcio d'inizio alle 18, appuntamento che dopo il pesante 4-0 di Roma ha assunto già un peso particolare (anche perché cadrà nel giorno del centenario del club). Il tecnico ha lavorato con praticamente tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Kean e Fabbian, impegnati a parte per questioni legate al mercato. E proprio l'abbondanza potrebbe spingere Grosso a cambiare qualcosa in tutti e tre i reparti. In difesa si va verso il ritorno di Valdepenas sulla corsia sinistra, mentre a destra resta aperto il ballottaggio tra Joao Mario e Jimenez, con le quotazioni dello spagnolo che sembrano in rialzo.

Le novità più significative potrebbero però arrivare in mezzo: Oulai, entrato con personalità all'Olimpico, insidia seriamente Fagioli per una maglia da titolare in cabina di regia. Ai suoi lati potrebbe rivedersi Atta come mezzala sinistra, con Ndour destinato a completare il reparto. Qualche ritocco sembra in ponte anche davanti: Pellegrino resta (per forza di cose) l'unico riferimento centrale, mentre alle sue spalle Mastantuono viaggia verso la conferma dopo la prova coraggiosa di Roma. Al fianco dell'argentino, invece, Gudmundsson appare al momento favorito dopo la sorprendente panchina di lunedì scorso. Lo scrive La Nazione.