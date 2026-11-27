Infortunati Nazione conferma su Viery: "Il club non precisa entità ma il calciatore starà fuori oltre un mese"

Il club non ha precisato l’entità della lesione e Viery rischia uno stop di un mese nella migliore delle ipotesi

Come se non bastassero i problemi evidenziati dalla Fiorentina in fase difensiva, adesso Paolo Vanoli deve fare i conti anche con gli uomini contati nel reparto arretrato. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto il brasiliano Viery dopo l’infortunio rimediato lunedì sera a Monza hanno evidenziato «una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra».

Il club viola non ha specificato l’entità della lesione, ma nella migliore delle ipotesi il centrale brasiliano rischia di doversi fermare per un mese. Difficile, insomma, immaginare di rivederlo in campo prima di Natale. Un infortunio simile a quello rimediato da Pongracic, che continua a lavorare al Viola Park per tornare a disposizione di Vanoli. Il croato è ormai nella fase conclusiva del percorso di recupero, ma servirà ancora qualche giorno prima di rivederlo allenarsi con i compagni.

Di fatto, in vista della trasferta di Udine, Vanoli ha a disposizione soltanto due centrali di ruolo con esperienza in Serie A, Radu Dragusin e Luca Ranieri. Gli stessi che saranno chiamati a fare gli straordinari almeno fino al rientro di Pongracic.

Con un occhio anche alla situazione disciplinare del rumeno, che ha già rimediato tre ammonizioni in campionato e al prossimo cartellino giallo entrerà in diffida. Inevitabile, a questo punto, rimandare ancora l’esperimento della difesa a tre, soluzione alla quale lo stesso Vanoli aveva fatto riferimento nel dopopartita di Monza, spiegando come la carenza di centrali gli impedisse di lavorare in quella direzione. Una possibilità che il tecnico della Fiorentina avrebbe probabilmente preso in considerazione anche per cercare di limitare le difficoltà dei viola che si sono palesate proprio sulle corsie esterne.

Resta da capire quali possano essere le alternative in caso di necessità. A San Siro contro l’Inter, ad esempio, Vanoli utilizzò Valdepenas da braccetto. Il giovane spagnolo può giocare anche da centrale, ma in questo momento, soprattutto in una difesa a quattro, rappresenterebbe una soluzione d’emergenza.

Inevitabile poi che il tecnico attinga anche dalla Primavera per completare il pacchetto dei centrali. Dennis Beldenti, che ha già collezionato qualche panchina in Serie A, è uno dei ragazzi ai quali Vanoli potrebbe fare ricorso. Il tutto in un periodo nel quale la Fiorentina avrebbe un gran bisogno di trovare un minimo di continuità proprio nel reparto arretrato, quello che sta soffrendo di più. I numeri della difesa viola sono impietosi (28 gol subiti, un record...) e il lavoro sulle distanze e sui meccanismi difensivi non può prescindere anche dalla possibilità di schierare con una certa regolarità gli stessi interpreti.

In questo senso il recupero completo del craoto Marin Pongracic potrebbe diventare ancora più importante.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione