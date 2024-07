Nazione: “Colpani-Fiorentina si può, ok i 20 milioni, Palladino lo conosce bene. Il Monza ha aperto a prestito con diritto di riscatto”

Il prossimo acquisto della Fiorentina sarà economicamente dispendioso. Perciò le trattative si stanno prolungando, serve racimolare un buon tesoretto dalle cessioni e studiare bene l’acquisto. Se Gudmundsson costa troppo, Colpani sarebbe il profilo ideale per la Fiorentina. Cifra di 20 milioni, in linea con i parametri societari, e conoscenza da parte del tecnico Palladino. Inoltre il Monza ha aperto ad un prestito oneroso con diritto di riscatto. Inoltre c’è un altro dettaglio, la cifra è più o meno simile a quella che il Galatasaray chiedeva per Zaniolo, motivo che spinge a pensare che i dirigenti viola potrebbero utilizzare quei soldi per Colpani. Lo scrive La Nazione.

