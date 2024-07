Nazione, cessione Ikoné, Amrabat e Nzola, tutto è fermo. Così si blocca il mercato della Fiorentina 

In primis resta da risolvere la questione Ikoné. La prima offerta di 6-7 milioni dell’Al Arabi non è abbastanza. La trattativa si allunga. Così come oggi è difficile immaginare il finale della vicenda Amrabat. E pure quella relativa a Nzola. Cagliari interessato, ma i soldi che vuole la Fiorentina potrebbero arrivare anche in questo caso dall’Arabia Saudita. Sono però tutte situazioni poco prossime alla conclusione. Servirà tempo, quello che Palladino non ha. Anche perché contestualmente la Fiorentina deve rifare per intero il centrocampo. Lo scrive La Nazione.